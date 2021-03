850 bin esnaf ve işverene müjde

Türkiye'nin merakla beklediği ekonomi reform paketi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da açıklandı. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda esnaf ve işverene iki müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" dedi.Erdoğan, istihdama katkı sağlayan firmalara da özel bir destek açıkladı. Erdoğan, "Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin TL'lik krediye erişim imkânı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacak. Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek" açıklaması yaptı.Reform paketi tanıtım toplantısının İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına denk gelmesinin ayrı bir gurur olduğunu anlatan Erdoğan, "Türkiye'nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Yakın tarihe baktığımız zaman ülkelerin ekonomilerinin en çok siyasi istikrarsızlıklardan ve güven ikliminin bozulmasından etkilendiğini görüyoruz. 2002 yılında ülkenin yönetimini devraldığımızdan beri Türkiye'yi istikrar ve güven esasına göre geliştirmenin, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.Koronavirüs salgınının hem 18 yılda kurulan güçlü altyapının hem de yeni yönetim sisteminin adeta bir sınamasına dönüştüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Sağlıktan üretime, güvenlikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda, bu sınamayı başarıyla verdik. Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Ama bunların hiçbiri de üstesinden gelinemeyecek hususlar değil. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tabloya baktığımızda, Türkiye'nin bu kriz sürecinde olumlu yönde nasıl ayrıştığını daha iyi görebiliyoruz. 2020'de dünya ekonomisi yüzde 3.5 küçüldü. Küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldı. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azaldı. Gıda fiyatları dünya çapında son 6 buçuk yılın, metal fiyatları ise son 9.5 yılın rekorunu kırdı. Aşı ve ilaç alanındaki gelişmeler elbette umutları artırıyor. Bununla birlikte 100'ün üzerinde ülkenin hâlâ aşıya erişememiş olması, dünyadaki eşitsizliğin ve adaletsizliğin çarpıcı bir örneği... 85 yoksul ülkenin aşıya ulaşamayacağına işaret ediliyor. Aşı ve ilaç adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı büyük ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır. Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye ne yaptı? Kendini nasıl farklılaştırdı? Eğer böyle bir şey sorarsanız cevabımız gayet basittir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm imkânları seferber ettik."Enflasyondakiyükselmenin hem yapısal hem de dönemsel sebeplerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması içinde harekete geçiyoruz. Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki, ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvelerin en az yüzde 25'i israf oluyor. Hizmet sektöründe işletme başına israf yılda 4 tonun üzerinde. Bu gidişata dur demek için harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz. Bu ürünlerin dijital tarım pazarında hızla alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız. Bu gelişme suni fiyat dalgalanmalarının da önüne geçecektir, hiç şüphesiz enflasyonla mücadeleye sadece gıda fiyatları perspektifinden bakmıyoruz. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için fiyat istikrarı komitesini tesis ediyoruz" dedi.Bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmediklerini söyleyen Erdoğan, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeyi mutlaka Türkiye'nin yakalayacağını, büyümenin toplumun her kesimini kapsayacağını belirtti. Bu sene için yüzde 4.3'ten 3.5'e revize edilen bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşılacağını anlatan Erdoğan, "Bütçede bu amaçla var olan mali alanı yeteri kadar genişleterek salgın ve benzeri fevkalade durumların gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak için kullanacağız. Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır. Yatırımlarda öngörülebilirliği azaltan vatandaşımızın günlük hayatına olumsuz etkileri olan enflasyonla mücadeleyi ilk kez vermiyoruz. Biz bir dönem yüzde 100'leri geçen enflasyonu son olarak yüzde 30'lar civarından alıp tek hanelere düşürmüş bir yönetimiz" dedi. Erdoğan, kamuda fiyat artışlarının da gerçekleşen değil hedef enflasyona göre belirleneceğini bildirdi.Yeni yol haritasının yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı olacağını vurgulayan Erdoğan, "İkide bir fiyat istikrarı diyorlar da, biz onu artık bir kenara koyduk. Paketin özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam temelinde büyütme amacı bulunuyor" dedi. Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandıkları reform programının hazırlıklarının Kasım 2020'den bu yana yürütüldüğünü kaydetti. Erdoğan, "Üretimde verimlilik artışı sağlayarak büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz. Her 3 ayda reform takip toplantılarıyla uygulama başarısını değerlendireceğiz" diye konuştu.Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye'yi işaret edecektir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve odağına yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesini koyan kapsamlı reformlar, sonuçları kısa vadeyi aşamayan faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler verecektir. Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılması, ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da ezber bozan kararlardır.Alınan kararları esnafımız adına önemli ve değerli buluyoruz. Öncelikli 850 bin basit usulde işyeri bulunan esnaf ve sanatkârımıza yönelik vergi muafiyetini olumlu buluyoruz. Bu kesimde yer alan kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf tutuluyor, beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor. Mükelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletiliyor. Vergi cezalarında uzlaşıları genişliyor. Yeni kararlar sayesinde dijital vergi daireleri ile kuyruklar ortadan kalkacak vatandaş daha seri hizmet alacak. Esnaf ve sanatkârın korunması ekonomi ve istihdam için çok önemli.Ülkemizin ekonomi ve hukuk gibi yapısal alanlarda reforma olan ihtiyacı net. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz. Dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyici adımlar küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından çok değerli. Teşvikler ve rekabet ortamını güçlendiren adımlar da pakette yer alıyor.