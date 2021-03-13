Bu altınlar doğaya dönüyor

İki girişimci 'sürdürülebilir takı'yı yarattı. Hüseyin ve Mesut Abdik, kurdukları Runda Jewelry ile doğada çözünebilen takılar üretiyor. Atık altının tekrar kullanılabilir hale getirildiği Runda Jewelry, doğanın döngüsünden ilham alan tasarımlarla ve 'Doğadan geleni, doğaya döndürmek' sloganıyla sektörde bir ilke imza atıyor.



Runda'nın tasarımlarında kullanılan her parça, ham maddesinden ambalaj materyallerine kadar yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve toprakta çözünebilir malzemelerle üretiliyor. Runda satın alınan her ürünü, tasarımının ilhamını temsil eden bir tohum kartıyla sunuyor.

TEMİZ ALTIN, TEMİZ ÜRETİM

Runda'nın kurucularından Mesut Abdik, sürdürülebilirlik ve çevre hassasiyetinin sektörde yüksek olduğuna dikkat çekti. Altının işlem görmekten yorulan bir element olduğunu vurgulayan Abdik, "Kullanılamayacak bir şekilde yıpranan altın aslında atık olarak kabul ediliyor. Ancak bizim gibi yüzde 100 geri dönüştürülmüş üretim sürecine sahip sistemlerde altın yeniden kazanılıyor. Kendi sahamıza entegre ettiğimiz teknolojilerle kullanılamayacak altınları yeniden üretim döngüsünün içine alıyoruz. Atık altın, tesislerimize entegre ettiğimiz sistemlerle tekrar külçe altınlara dönüştürülüyor. Temiz altın elde etmemizi sağlayan bu süreçte kendi fabrikamızda da yeşil döngüyü sürekli kılıyoruz" dedi.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGI



Trend, nostaljik, çağdaş gibi temalara sahip tasarımları içeren takı koleksiyonlarında, üretimin doğaya ve insana saygıyla hareket eden kolektif bilinci yansıttığını söyleyen Hüseyin Abdik ise "Sürdürülebilirlik anlayışımız, doğaya ve insana saygı temeli üzerinde yaşıyor. Doğa için iyilik prensibiyle iyi ekiplerin oluşturduğu iyi tasarımları bu konuda hassasiyeti olan tüketiciye sunuyoruz" diye konuştu.