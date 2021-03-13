Ciro kaybı desteği ödemeleri başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında yaklaşık 200 bin restoran, lokanta, kafeyi doğrudan ilgilendiren ciro kaybı desteği ödemeleri dün başladı. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerin ciro kaybı başvuruları, 31 Mart gecesine kadar e-devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak. Şubat ayında esnafa ödenen gelir kaybı desteği de 1.3 milyar lira oldu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu destek için başvurular devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir" dedi. Karara göre işletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınıyor. Gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılıyor. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödeniyor.