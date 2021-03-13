Gümüşsuyu ihracatı 30 ülkeyi geçti

TasarrufMevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'e bağlı Gümüşsuyu Halı'nın ürettiği halılar, Amerika, Almanya, İtalya ve Kanada'nın da aralarında yer aldığı 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Gümüşsuyu Halı'nın fabrikasında 300 bin bobinle bir dakikada onlarca halı üretilirken, aynı sürede 5 milyon ilmek atılıyor. Gümüşsuyu Halı Genel Müdür Vekili Ramazan Baran, finansal sorunlar nedeniyle kapanan fabrikanın 2019 yılında Erciyes Anadolu Holding'e geçtiğini belirtti.Türkiye halı ihracatının yüzde 2.8 artarak 2 milyar 650 milyon dolara çıktığını söyleyen Baran, "Yıllık üretimimiz 3-4 milyon metrekare. Üretimimizin yarısını yurtdışına gönderiyoruz" dedi.