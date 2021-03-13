Kamuya personel alımında yeni dönem

Hükümet, Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ni yaşama geçirmeye hazırlanırken, kamuya personel alımları artık Elektronik Kamu İstihdamı Portalı'ndan (EKİP) gerçekleşecek. Personel alım ilanları tek adresten duyurulacak. Yeni dönemde norm kadroda kademeye göre ücret sistemindeki tüm sorunlar da çözülecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EKİP ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu. Selçuk, "Proje ile kamuda yeni bir dönemi başlatacağız. Kamu istihdamına katılım artacak. Nitelikli eleman alımı kolaylaşacak. Kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza katkı sağlayacak" dedi. Bakan Selçuk, personel alımının daha düşük maliyetli ve daha hızlı olacağını da vurguladı.