Kimya sektörüne özel destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kimya sektöründe markalaşma açısından kapsamlı bir destek programı olan TURQUALITY ile 54 firmayı desteklediklerini belirterek, "Tüm sektör firmalarımızı, ihracatta sağladığımız devlet desteklerinden, Türk Eximbank finansman imkanlarından ve Kolay İhracat Platformu gibi imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katılan Pekcan, İhracat Ana Planı'nda kimya sektörünü de 5 hedef alandan biri olarak belirlediklerini hatırlattı. Pekcan, "Hammadde fiyat artışları, lojistik zorluklar ve belirsizliklerle yüzleşmek, ve yönetmek durumundayız" dedi.