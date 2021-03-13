Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11.4 artarken aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Bir önceki aya göre artış ise yüzde 1.3 oldu. Ekonomistlerin beklentisi yıllık bazda yüzde 8.1 artacağı yönündeydi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri aştı. Bu verilerle ocak ayında da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk. Pandemiye rağmen sanayi bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. 2021 yılında da imalat sanayisi ve ihracat öncülüğünde Türkiye'yi önemli büyüme rakamlarına ulaştırmak istiyoruz" dedi.