Son dakika: Bakanlıktan yeni poşet kararı! Resmen duyuruldu...

POŞETLERİN ÇEVRECİ SLOGANLARI DA BELLİ OLDU

Plastik poşetlerde kullanılacak çevreci sloganlar, "Daha sağlıklı bir çevre için Sıfır Atık", "Geleceğimize değer katmak için Sıfır Atık", "Sağlıklı yaşam, temiz çevre ile olur. Sende Sıfır Atık hareketine katıl", Daha sağlıklı bir çevre için Atıklar Geri Dönüşüme", "Çevreni sahiplen, plastik poşeti doğaya atma", "Sıfır Atık hareketine katıl, Plastik poşeti doğaya atma", "Sıfır Atık hareketine katıl, aşırı tüketimden kaçın", "Sıfır Atık hareketine katıl, atıkları geri dönüşüme gönder", "Kağıt, cam, metal, plastik atıklarımız için geri dönüşüm kutularını kullanalım", "Geleceğini çöpe atma, Sıfır Atık ile geleceğine sahip çık", "Sorumlu tüketim için Sıfır Atık", "Sıfır Atıkla israfa hayır", "Sıfır Atıkla hediyeniz gelecek olsun" şeklinde belirlendi.