Son dakika: Baykar duyurdu! AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti

Son dakika haberleri... Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti.
Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerine yer verildi.
AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
150 Km Haberleşme Menzili
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri