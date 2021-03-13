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: duyurdu! bir testi daha başarıyla geçti

haberi... Türkiye'nin havadaki gücü bir testi daha başarıyla geçti. Savunma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık." ifadelerine yer verildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.3.2021 17:37 Son Güncelleme: 13.3.2021 17:45 ABONE OL
Son dakika: Baykar duyurdu! AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti

Son dakika haberleri... Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti.

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerine yer verildi.

AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

150 Km Haberleşme Menzili

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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Son dakika: Baykar duyurdu! AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti
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