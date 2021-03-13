Son dakika: Baykar duyurdu! AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti

Son dakika haberleri... Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti.

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerine yer verildi.