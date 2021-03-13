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haberi: 'den yeni rekor! Tüm zamanların rekorunu kırdı

ile ilgili haberi geldi. Bitcoin; 60.266 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekoruna imza attı. Bitcoin'i yeni zirveye yaklaştıran en önemli etken ABD merkezli yatırım bankası 'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesi oldu.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 15:47 Son Güncelleme: 13.3.2021 16:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Bitcoin'den yeni rekor! Tüm zamanların rekorunu kırdı

Son dakika haberleri: Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

GOLDMAN SACHS İŞARET ETMİŞTİ

Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Dijital Varlık Başkanı Matt McDermott da geçen hafta yaptığı açıklamada Goldman yatırımcılarının yüzde 40'ının kriptoyla bir tür ilişkisi olduğunu belirtti. Waldron, pandeminin çevrimiçi alışverişleri önemli ölçüde hızlandırdığına işaret ederek, bunun da kripto para ödemelerinde büyük artışa neden olacağına dikkat çekti.

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Son dakika haberi: Bitcoin'den yeni rekor! Tüm zamanların rekorunu kırdı
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