Son dakika haberi: Bitcoin'den yeni rekor! Tüm zamanların rekorunu kırdı

GOLDMAN SACHS İŞARET ETMİŞTİ



Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Dijital Varlık Başkanı Matt McDermott da geçen hafta yaptığı açıklamada Goldman yatırımcılarının yüzde 40'ının kriptoyla bir tür ilişkisi olduğunu belirtti. Waldron, pandeminin çevrimiçi alışverişleri önemli ölçüde hızlandırdığına işaret ederek, bunun da kripto para ödemelerinde büyük artışa neden olacağına dikkat çekti.

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