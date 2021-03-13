Son dakika haberi | Yeni kredi paketi geliyor! Detaylar belli oldu: Kimler yararlanacak?

Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak. Ayrıca ücretsiz izindeki işçilere verilen nakdi ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil edenler ilave istihdam finansman desteğini de kullanabilecek. Böylece ücretsiz izinden dönen işçi için de 100 bin lira kredi kullanılabilecek.