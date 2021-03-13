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Tarsim yöneticileri tüm afetlere karşı muz üreticilerini bilgilendirdi

Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş bölgede tarımsal üretime destek vermek ve tarım sigortaları ile ilgili saha çalışmaları yapmak üzere Anamur’a gelen Tarsim ekibiyle çalışmalar yaptı.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 13.3.2021 11:06 ABONE OL
Tarsim yöneticileri tüm afetlere karşı muz üreticilerini bilgilendirdi

Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr Kenan Büyüktaş ,Tarsim Adana bölge müdürü Abdulvahap Kalaycıoglu Tarsim Antalya bölge müdürü Gökçe Karaman Tükenmez, Tarsim Antalya bölge müdür yardımcısı Özlem Kılınç Turan Tarsim Arge müdürü Erol Yalçınkaya Tarsim Adana bölge müdürlüğü kıdemli uzman Selver Işık Tarsim Adana bölge müdürlüğü uzman Korhan Özceylan, Tarsim Antalya bölge müdürlüğü uzman Aytaç Küçük Tarsim Arge uzmanı Rabia Çalışan Akdeniz üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Mehmet Kıyar. Anamur hinterlandında bulunan Muz seraları Çilek başta olmak üzere meyve üretimi yapılan tarla ve bahçelerde çalışma yaptılar.
Anamur-Bozyazı Ziraat Odamız Başkanı Şeref Gümüş " heyetle birlikte ön toplantılar yaparak "İnanıyorum ki bölgemizde yapılan bu çalışmalar ilerleyen günlerde ülkesi adına üretim meşalesini, bilek gücü ile yürek koyarak 365 emek veren, Çiftçilerimiz lehine müjdeli bir haber olarak dönecektir." İfadelerine yer verdi.

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Tarsim yöneticileri tüm afetlere karşı muz üreticilerini bilgilendirdi
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