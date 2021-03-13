UNICEF’in Kovid-19 aşılarını Turkish Cargo taşıyor

Dünyada en geniş uçuş ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, küresel nakliye şirketi Kuehne+Nagel iş birliğiyle UNICEF'in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Hindistan'dan tedarik ettiği 1.7 milyon doz Kovid-19 aşısını Mumbai' den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'ya başarılı şekilde ulaştırdı. Özel kargo taşımalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Turkish Cargo, geçtiğimiz günlerde de ÜNİCEF'e ait yüz binlerce Kovid-19 şırıngasını da Barcelona'dan Tunus'a, Kovid-19 aşılarını ise Amsterdam'dan Kiev, Tiflis ve Amman'a başarılı şekilde ulaştırmıştı



Kovid-19 aşılarının tüm dünyaya ulaştırılması noktasında önemli bir sorumluluk alana Turkish Cargo salgınla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası otoritelerle iş birliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Çin'in Sinovac aşılarını dünyanın farklı noktalarına ulaştıran şirket, birçok farklı aşı tipini taşımaya ve dünyanın dört bir yanına sağlık ulaştırmaya devam ediyor.



Özel kargo taşımalarında büyük önem gösteren ve global standartlarda tasarladığı 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyan Turkish Cargo, IATA CEIV (Bağımsız Denetleyiciler için Mükemmellik Merkezi) pharma sertifikasına sahip olarak gerçekleştirdiği operasyonlarıyla birlikte, dünyanın dört bir yanına ilaç ve aşı taşıyor.

Dünyada 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturan Turkish Cargo, 96'sı direkt kargo olan 300'den fazla destinasyona ulaşıyor ve 365 uçaktan oluşan filosuyla birlikte, global hizmet ağında yer alan müşterilerine 7gün 24 hizmet sağlamaya devam ediyor.