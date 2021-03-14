80 ülkeden 650 sporcu İstanbul’da

İstanbul uzun zaman sonra ilk kez uluslararası bir spor organizasyonuyla moral buldu. 12 Mart'ta WOW Convention Center'da başlayan ve bugün sona erecek olan Karate 1 Premier League'in İstanbul etabına yaklaşık 80 ülkeden 650 sporcu katıldı. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen organizasyon seyircisiz olmasına karşın hem şehre hem turizmcilere pandemi sonrası için umut verdi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, sektörün hem tüm mekânlarıyla hem de titizlikle uygulanan pandemi tedbirleriyle spor ve kongre turizmi etkinliklerine hazır olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerin artması gerektiğini aktaran Eresin, "2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da olacak. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Umuyoruz ki yenileri de gelecektir" dedi.