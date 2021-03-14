Havalimanları yeni sezona hazırlanıyor

Son20 yılda Anadolu'daki onlarca il modern havalimanlarına kavuşurken vatandaşa da neredeyse otobüs fiyatına konforlu ulaşım imkânı tanındı. Uzun yıllardır hizmet veren ve eskiyen havalimanlarının yenilenmesi için adeta seferberlik başlatıldı.Yeni pistlerden, terminal binalarına kadar binçok havalimanı yeni turizm sezonuna hazırlanıyor. Kısa süre içinde hizmete girecek projeler şöyle:Yapımının bu yıl sonunda tamanlanması planlanıyor.Havalimanının altyapı tesisleri 478 milyona ihale edildi, fiziki gerçekleşmesi yüzde 92.Üst yapı tesisinin de ihale bedeli ise 297 milyon 100 bin euro oldu.Yeni terminal binaları, apronu ve otoparkları ile yıl sonunda hizmete verilecek.Kulesi yenilenecek. Yeni bir teknik bina yapılacak.Samsun, Kapadokya havalimanlarının terminal binaları ve buna bağlı tesisler yenilenecek.Samsun için havalimanı terminal binası tesislerin yapımı planlanıyor.Turizm bölgelerindeki havalimanları da pandemi sonrasına hazır hale getiriliyor. Son yıllarda iç turizmde büyük ilgi gören Kars Havalimanı'nın pisti yenilenecek.Anadolu'nun iş merkezlerinde biri olan Kayseri Havalimanı genişletilirken, Sivas Havalimanı'nın pistleri de uluslararası standartlara kavuşturulacak.Devlet Hava Meydanları'nın, hava seyrüsefer yardımcı cihazlarının kontrol ve kalibrasyonu için kullandığı 2 uçak sayısı arttırılacak. Bunun için ihaleye de çıkılacak.