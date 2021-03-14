Paketten sigorta sektörüne 100 milyar çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nden sigorta sektörüne yönelik üç önemli değişiklik geldi. Özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan değişikliklerle sektöre 100 milyar liralık ilave portföy gelecek.

SABAH'a gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 18 yaş altı kesimin BES'e dahil edilmesi yönünde uzun süredir taleplerinin olduğunu vurguladı. Benli, şunları kaydetti: "Şu anda sistemimizde 12.6 milyon kişi var. 18 yaş altı nüfusumuz ise 20 milyon civarında. Kısa vadede 2.5 milyonu sisteme katılsa 5-10 yıl arasında 30 milyar liralık ilave bir kaynak gelmiş olacak."







TASARRUF BİLİNCİ ARTACAK

Bu adımın gençlerde sigorta bilincini artırmada önemli bir işlevi olacağını söyleyen Atilla Benli, aynı zamanda eksik olan tasarruf bilincinin de bu şekilde gelişeceğini belirtti. Sigortacılık alanında yapılan değişikliklerin sermaye piyasalarına da oldukça büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Benli, "Türkiye sermaye piyasalarına fon girişinin artacağını söyleyebiliriz. Çünkü BES'e giren para ya devlet ve şirket tahvillerine ya da hisse senetleri gibi araçlara yatırılıyor. Bu anlamda sermaye piyasalarındaki derinliğin artmasına da önemli katkı sunulacak. Ayrıca ekonomiye kaynak olarak dönecek" diye konuştu.



50'DEN FAZLA VAKIF SİSTEME GİRECEK

Vakıf ve sandıkların BES'e dahil olması konusunadaki düzenlemeyi de değerlendiren Benli, "Şu anda sisteme dahil olmayan 50'den fazla vakıf ve sandık var. Burada 50 milyar liralık bir büyüklükten bahsediyoruz. Tüm sigortacılık düzenlemelerinden 100 milyarlık kaynak yaratılacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. Benli'nin verdiği bilgiye göre toplamda 172 milyarlık büyüklüğü olan BES'te neredeyse bu kadar daha bir kaynak yaratılmış olunacak.

Sektörde yapılan bir diğer önemli reform da hayat ve emeklilik branşlarının kombine bir şekilde sunulacak olması oldu. Bu sistemin yurtdışında oldukça yaygın olduğunu vurgulayan Benli, "Hayat ve BES'in kombine bir şekilde kullanılabilmesiyle sigortalılar emeklilik yaşı geldiğinde belirli bir miktarda düzenli aylık gelire kavuşacak" dedi.

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