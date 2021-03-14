Part-time’a kıdem tazminatı güvencesi

Ekonomireform paketi ile kısmi süreli (part-time) çalışmada izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınarak, uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Milyonlarca gencin istihdamını kolaylaştıracak çalışma modelleri ve teşvikler devreye girecek. Kısmi çalışmada eksik günler tamamlanabilecek. Böylece gençler kamu ve özel sektörde daha kolay iş bulurken, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek. Yasal düzenlemeyle zamana göre ücretin hesaplanma yönteminin detaylarının belirlenmesi, kurulacak sisteme uygun şekilde bildirimdeki sorunların giderilmesi de sağlanacak.Kısmi süreli çalışma sözleşmesi kapsamında ayda örneğin 12 gün prim yatırılan kişi, eksik günlerini iki yolla tamamlayabilir. Çalışmaya devam ettikleri dönemde eksik günleri tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırıp kalan 18 günün primini ayrıca ödeyebilir. Bir diğer yöntemde de eksik günleri ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanmaya gidebilir. Kalan primlerin isteğe bağlı olarak ödenmesi sağlanıyor. Kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteğiyle teşvik ediliyor.AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç istihdamını artırmak için Genç Ulusal İstihdam Stratejisi çalışmalarına başladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı paket kapsamında ilave istihdam oluşturan firmalar düşük maliyetle kredi kullanma imkânına kavuşacak. Küçük ölçekli işletmeler istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecekler. Beş istihdam yaratan 500 bin lira kredi kullanabilecek. Bu krediler iki yıl vadeli olup ilk 6 ay ödemesiz kullandırılacak.