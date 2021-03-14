‘Türkiye doğru bir zamanda harekete geçti’

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Türkiye'nin ekonomik reformları gerçekleştirmek için doğru zamanda hareket geçtiğini ve Türkiye'de yatırım fırsatlarının radarında olduğunu söyledi. Mobius, "Kesinlikle reformlar çok önemli unsurlar ve uygulanması için zamanlama çok iyi. Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden, reform yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.