Ağır ticari 2021’e hızlı başladı

Dernegi (TAID) verilerine göre, agır ticari araç pazarı ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 219 arttı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı bin 150 oldu. Ocaktaki yükselis subatta da devam etti. Subatta pazar yüzde 87 artısla 2 bin 153 adete çıktı. Yılın ilk iki ayındaki büyüme ise yüzde 118 oldu. Bu dönemde toplam 3 bin 303 adet araç satıldı. 2015'ten beri ötelenen talep nedeniyle Türkiye'deki kamyon parkı yaslandı. Buna ekonominin canlanması ile araç tedarik sorunun çözülmesi de eklenince pazarda hareket yasandı. Pazardaki büyümenin 2021 ve daha sonraki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. 2020'da 16 bin 180 adet agır ticari araç satısı gerçeklesti. Tahminlere göre 2021'de pazar 20 bin adetleri zorlayacak.