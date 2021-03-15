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Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan gençlere istihdam müjdesi geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz hazır olsun. Bakanlığımızın projelerinde genç istihdama yönelik çalışmamızın detaylarını önümüzdeki hafta gençlerle paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 22:25 ABONE OL
Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genç istihdama yönelik çalışmalarının detaylarını önümüzdeki haftalarda açıklayacağını duyurdu.

"GENÇLERİMİZ HAZIR OLSUN"

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz hazır olsun. Bakanlığımızın projelerinde genç istihdama yönelik çalışmamızın detaylarını önümüzdeki hafta gençlerle paylaşacağım. İnşallah çevremizi gençlerimizle birlikte koruyacak, şehirlerimizi birlikte ihya edeceğiz. İrtibatı koparmayalım." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi
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