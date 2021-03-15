Bakan Pekcan: Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçireceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüketici haklarının, tüketicinin varlığı ile birlikte doğmuş, insanlık ve iktisat tarihi kadar köklü bir olgu olduğuna işaret ederek, 21. yüzyılın dünyasında ürün ve hizmet çeşitliliği her geçen gün artarken, tüketici davranışlarında da baş döndürücü bir hızla köklü değişiklikler yaşandığını vurguladı.

Böyle bir ortamda, ticari hayatın sorunsuz biçimde sürdürülmesi temin edilirken aynı zamanda tüketicilerin ekonomik çıkarları ile toplum sağlığının korunmasının bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Dahası, sürdürülebilir kalkınmanın temini ve toplumsal refahın korunarak yükseltilmesi için israf etmeden ve doğaya zarar vermeden tüketmenin önemi göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren ve evrensel manada kabul edilen tüketici haklarının, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, ürün ve hizmetlerle ilgili kalite şartlarının temini, çağdaş ve sorumluluk arz eden müşteri ilişkilerinin sağlanması, etkin bir rekabet çerçevesinde tüketiciyi yanıltıcı reklam ve stratejilerin engellenmesi gibi kendi içinde farklı boyutları bulunduğunun altını çizerek, "En önemli avantajlarımızdan birisi, geçmişte bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yapılmış olması, temelin sağlam atılması ve özellikle de tüketici konularında Avrupa Birliği ile uyum açısından önemli mesafe kaydedilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

E-TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETLENECEK

Bakan Pekcan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bu ay yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, tüketici hak ve güvenliği bakımından önemli özellikler içeren kanun ile fiziksel pazarların yanı sıra sanal pazarlarda da etkinliği artıracaklarını belirtti.

Bu yeni kanun ile e-ticaretin de ürün güvenliği denetimlerine başlanacağını vurgulayan Pekcan, güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişimin engelleneceğini bildirdi.

Pekcan, güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasının zorunlu hale getirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı mağduriyeti giderilecektir. Güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacaktır. Güvensiz ürünlere karşı kamuoyu etkin bir biçimde bilgilendirilecektir. Söz konusu kanun ve yine kanunun AB mevzuatıyla tam uyumlu bir şekilde hazırlanan 8 uygulama yönetmeliği ülkemizde ürün güvenliği sistemini hem uluslararası uygulamalar ile uyumlaştırmış hem de güncel ihtiyaçlara göre yeniden kurgulamıştır. Tüm bu düzenlemeler ile tüketicilerin hakları daha etkin bir şekilde korunması sağlanacaktır."

Bugüne kadar Türkiye'de tüketici hakları ve güvenliğinin en üst seviyede tesis edilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığının öncülüğünde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Pekcan, "Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran insan odaklı uygulamaları hayata geçirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüketici haklarının, israf etmeden ve çevreye zarar vermeden tüketmenin her zamankinden daha fazla önem kazandığı bugünlerde, bilinçli tüketim anlayışının ülkemizde ve dünyada hakim olmasını diliyor, tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.