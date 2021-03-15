Şanlıurfa Şehir Hastanesinin inşaatı başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Şanlıurfa 7. Olağan İl Kongresinde il başkanı olarak seçilen Abdurrahman Kırıkçı özel bir otelde yerel ve ulusal basın ile bir araya geldi.

AK Parti Şanlıurfa Abdurrahman Kırıkçı Düzenlenen toplantıya; AK Parti Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri Cuma Ağaç ve basın mensupları katıldı.

Başkan Kırıkçı, "Ürün tarlada yağış yok. Bu sorunun çözümü için uğraştık. Sorunun çözümü için GES teklifinde bulunduk. Çiftçinin kendi enerjisini üretmesi için. Ancak yasal engel olduğunu ifade ettiler. Biz de bunun yasal talep ettik. Bunun da takipçisi olacağız. Tablet desteğinde bulunduk." dedi.

GES PROJESİ; ÇİFTÇİ KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Kırıkçı, "Bakanlığa GES ile ilgili bir teklifte bulunduk, ancak bakanlık yasal bir engelin olduğunu söylediğinde. Bizlerde bu engelin yasayla aşılabileceğini söyledik. Bakanlığımızın talimatıyla bizlerde takipçisi olacağız, sizlerde olun inşallah." şeklinde konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATI BAŞLIYOR

Kırıkçı; "Sağlık Bakanlığımızı ziyaretimiz oldu. Şehir Hastanesi ile ilgili işlemleri bitmiş, yüklenici firma hazırlığını yapıyor ve kısa bir süre içerisinde çalışmalar başlamış olacak. Şehir Hastanesi çok uzak ama ben bu noktada eksik ifade var, ilk şehir hastanesi konusu olduğu zaman, Eyyübiye 400 yataklı hastane mevzusu vardı. Bakanlık şöyle dedi, eğer şehir hastanesini şimdi yaparsak, Eyyübiye 400 yataklı hastanesi şimdiki 800 yataklı hastanesini yapamayız denildi. Bizim şehir hastanesi ile ilgili vademizi biraz esnek tutup, Eyyübiye Devlet Hastanesini yapıp, sonra şehir hastanesi yapalım denildi. Burada 2 yıllık bir gecikmemiz oldu. Daha sonra ise 1.5 yıllık bir kayıp oldu. Çok konuşulan bir konuydu ama, gecikmesinin altında Eyüybiye Devlet Hastanesi mevzusu vardı. O talebimizde biraz gecikmiş olsa da artık 4 ay içerisinde başlayacaklar." ifadelerini kullandı.