Bilim Merkezinde 175 liralık mekanik parça 1.15 liraya üretildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin Savunma Sanayii başta olmak üzere teknolojik alandaki gelişmesine katkı sağlama hedefiyle açılan Kayseri Bilim Merkezi önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Kayseri ve çevre illere bilimsel anlamda eğitim sunan ve özellikle öğrencilerin bilimle ilgili konuları kavrayıp sevdiren Kayseri Bilim Merkezi, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları ile de koordineli bir çalışma yürüterek milli ekonomiye katkı sağlıyor.

175 LİRALIK PARCA 1,15 TL'YÜ ÜRETİLDİ

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın kullandığı bazı mekanik parçaların üretimine yönelik çalışma yürüten Kayseri Bilim Merkezi'ndeki ekipler AR-GE çalışmalarının ardından başarılı bir sonuca ulaştı. Kayseri Bilim Merkezi tarafından revize edilerek, Solidworks programı üzerinden çizimi yapılan parçalar, 3 boyutlu yazıcının okuyacağı hale getirildi. Parçaların basımı için yaklaşık 2 metrelik, maliyeti 85 kuruş olan filament harcanırken, basım süresince çalışan 3 boyutlu yazıcı 1 saat 4 dakika çalıştı ve 30 kuruş elektrik harcandı. Piyasa maliyeti 175 TL olan bu parçalar, Kayseri Bilim Merkezi robotik atölyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak 1.15 TL'ye mal edildi ve ilgili daire başkanlığının kullanımına sunuldu.