DHMİ’nin işlettiği 49 havalimanına Sıfır Atık Belgesi verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında DHMİ tarafından işletilen tüm havalimanları Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı. Havalimanlarında oluşan atıkların yönetimi konusunda çalışmalarını sürdüren DHMİ, havalimanlarındaki tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak uygun şartlarda depolayarak imha tesisleri ile belediyelerin düzenli depolama alanlarına ulaştırıyor. Geri dönüştürülebilir atıklar ise geri kazanıma gönderilerek ekonomiye katkı sağlanıyor ve böylece doğal kaynak tüketimi azaltılıyor.





İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR



DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 49 havalimanımıza Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi. Havalimanlarımızdaki tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak uygun şartlarda depolanıyor ve bertarafa gönderiliyor. Geri dönüştürülebilir atıklar ise geri kazanıma gönderilerek ekonomiye katkı sağlanıyor, israfın önüne geçiliyor" ifadelerini kullandı