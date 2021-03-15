Hobiden ‘iyiliğe’ uzanan yol!

Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Esra Ünal, babasına ait otelin mutfağında çikolata ustasından öğrendiği tarigleri evde hobi olarak denedi. Bu hobi bir 'iyilik hareketi'ne dönüştü. Yaptığı pastaları sosyal medyadan satışa çıkaran Ünal, gelirini öğrencilere bağışlamaya başladı.

Babasının işletmiş olduğu otelde yöneticilik yapan Şef Esra Ünal, pandemi döneminde çalışmalara ara verilmesinden dolayı evde boş kalan zamanını değerlendirmek için mutfakta kendine mini bir çikolata yapma alanı kurdu. Zamanla olayın farklı bir boyuta geçtiğini ifade eden Şef Ünal, beklenmedik bir şekilde çikolatalarının ilgi odağı olduğunu gördü.

'HOBİ AMACIYLA BAŞLADIM'

İlk başlarda hobi amacıyla işe başladığını fakat sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çok kişiden geri dönüş aldığını belirten Şef Ünal, "Pandemi süresince evde çok kaldık, çok ta sıkıldık. Bunun için hobi amacıyla mutfakta çikolata yapmaya başladım. Ardından sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Arkadaşlarımdan çok kısa sürede olumlu geri dönüşler aldım. Tabii ki bu da benim şevkimi artırdı. Sonra baktım işler farklı boyuta gelince, babamdan habersiz otelimizin mutfağında kendimi daha çok geliştirmeye çalıştım. Ara ara otelimizin şefi ile çikolata yapımında farklı tatlar konusunda yarıştığımız anlar bile oldu. Daha sonra İngiltere Londra'ya çikolata yapım teknikleri ile ilgili 3 yıl eğitim aldım' dedi.

KÜÇÜK MUTFAĞINDAN ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA KOŞUYOR

Gelen talepler doğrultusunda özel yapım çikolatalarını markalaştırdığını belirten Şef Ünal, "Sosyal medya desteği ile küçük mutfağımda başladığım iş bir anda tahmin edemeyeceğim boyuta gelince markalaşmaya karar verdim. Şu an sadece isme özel ve düğün nişan programlarına çikolata yapmaya çalışıyorum. Elde edilen kazancı STK'lar ile iş birliği yaparak öğrenci kardeşlerimizin eğitim giderlerine karşılıyorum" diye konuştu.

Şef Ünal şunları kaydetti: "Babamın sahibi olduğu otelde yöneticilik yaparken, otelin çikolata ustalarından çikolata yapmayı öğrendim. 3 sene kesintisiz eğitim almanın yanı sıra yurtdışına çıkıp çikolata yapmanın değişik tekniklerini öğrenip Türkiye'ye getirdim. Hobi olarak başlayan bu ilgim pandemi döneminde satışa döndü. Pandemi döneminde evde çok fazla zaman geçirdiğimiz için ben öğrendiğim şekilde çikolatalar yapıp sosyal medya hesabımdan paylaşmaya başladım. Yaptığım çikolatalara olan ilgi gün geçtikçe artmaya başladı ve sonunda satışı başladı. Hızlıca atölye kurup gelen ilgiyi karşılıksız bırakmamaya çabaladım. Yaptığım bu özel çikolatayı normal ambalajlara koymak olmaz diye düşünüp tasarım eğitimi de aldım. Kaliteli, gerçek çikolatayı farklı ambalaj tasarımlarıyla buluşturup insanların beğenisine sunuyorum. Bu sayede dinamik, sürekli değişen trendlere uygun, genç ve kaliteli bir marka ortaya çıkardığımı düşünüyorum.

Çikolatadan elde edilen geliri çocukların eğitim giderlerine harcıyorum. Amacım çocukları mutlu etmek ve iyi bir eğitim almalarını sağlamak. Umarım büyüyen çikolata markamla beraber çok daha fazla çocuğa ulaşır daha çok kalbe dokunurum.

Bunun yanı sıra iş hayatında gün geçtikçe aktifleşen kadının gücüne inanıyorum. Kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü kadınların her şeyi rahatça başaracağına inanıyorum."