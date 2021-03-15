SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 15 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde en sık aratılan konuların başında geliyor. Bugün sarı metalde bir yükseliş eğilimi söz konusu iken gram altın fiyatı 420 liradan işlem görmektedir. Öte yandan çeyrek altın fiyatı ise 685 liradan işlem görüyor. Buna göre; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 MART 2021 PAZARTESİ

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;