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| yükseldi! 15 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar doğrultusunda belli olan alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 380 liradan işlem görüyor. Öte yandan ata altın fiyatı ise 2 bin 810 liradan işlem görmektedir. Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu olduğu görülüyor. Bu bakımdan; 15 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 15.3.2021 07:36 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 15 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde en sık aratılan konuların başında geliyor. Bugün sarı metalde bir yükseliş eğilimi söz konusu iken gram altın fiyatı 420 liradan işlem görmektedir. Öte yandan çeyrek altın fiyatı ise 685 liradan işlem görüyor. Buna göre; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 MART 2021 PAZARTESİ

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 380,34

SATIŞ: 409,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.810,00

SATIŞ: 2.858,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.696,20

SATIŞ: 2.749,57

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.370,00

SATIŞ: 1.392,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 15 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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