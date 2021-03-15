Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Evin büyüklüğüne göre otopark şartı





Ticari alan fonksiyonu olan dükkân, mağaza ve banka gibi yerlerde ise her 30 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için bir adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için bir adet olacak şekilde revize edilecek. Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre parsel arkası, yan veya ön bahçesinde veya bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.