Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Evin büyüklüğüne göre otopark şartı

MEKANİK OTOPARK GELİYOR

Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire için en az bir otopark, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az bir otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az bir otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.