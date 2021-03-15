Son dakika: Başkan Erdoğan tarih verdi: Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona erecek?

Başkan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Ülkemizdeki tüm cep telefonları abonelerine aylık 8 GB kadar EBA'ya ücretsiz erişim imkanı sağladık. Öğrenim ve katkı kredisinin bazı taksitlerini erteledik. Vatandaşlarımıza 56 milyar lirayı sosyal koruma kalkanı çerçevesinde aşmıştır. Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık.

Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu.

1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 way süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık.