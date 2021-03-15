Son Dakika Haberi! Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? (KÇÖ) Kısa Çalışma ödeneği uzatılacak mı? İşte tüm detaylar...





Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle;

40 MİLYAR LİRA PRİM BORCUNU 6 AY SÜREYLE ERTELEDİK



1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık.

Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.