TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Sakarya: Reform paketi pozitif büyümeye olumlu katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinde fiyat istikrarının sağlanması, istihdamın desteklenmesi, bütçenin disipline edilmesi, harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımların önemli olduğunu vurgulayan Sakarya, şunları söyledi:

"TÜGİK heyeti olarak paketin hazırlanma sürecinde düşüncelerimizi bildirmiştik. Ocak ayında yaptığımız ziyarette dijital TL önerisini bizzat gündeme getirmiştim. Dijital TL'nin yanı sıra kurumsal yapının güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyen adımların atılıyor olması ülke olarak küresel rekabet gücümüzü artıracak önemli kararlardır. Ülkemiz ekonomisi açısından pozitif büyümeye olumlu katkılar sunacak olan reform paketi, pandemi nedeniyle yaşadığımız zorlu dönemin etkilerinden kurtulma yolunda önemli adımların atılmasını da sağlayacaktır."