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TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Sakarya: Reform paketi pozitif büyümeye olumlu katkı sağlayacak

(TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı ve (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya’nın ‘Dijital para önerisi’ ekonomi reform paketinde de yer aldı.  Ekonomi reform paketini değerlendiren Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere çeşitli yapısal alanlarda reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:19 ABONE OL
TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Sakarya: Reform paketi pozitif büyümeye olumlu katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinde fiyat istikrarının sağlanması, istihdamın desteklenmesi, bütçenin disipline edilmesi, harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımların önemli olduğunu vurgulayan Sakarya, şunları söyledi:

"TÜGİK heyeti olarak paketin hazırlanma sürecinde düşüncelerimizi bildirmiştik. Ocak ayında yaptığımız ziyarette dijital TL önerisini bizzat gündeme getirmiştim. Dijital TL'nin yanı sıra kurumsal yapının güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyen adımların atılıyor olması ülke olarak küresel rekabet gücümüzü artıracak önemli kararlardır. Ülkemiz ekonomisi açısından pozitif büyümeye olumlu katkılar sunacak olan reform paketi, pandemi nedeniyle yaşadığımız zorlu dönemin etkilerinden kurtulma yolunda önemli adımların atılmasını da sağlayacaktır."

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TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Sakarya: Reform paketi pozitif büyümeye olumlu katkı sağlayacak
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