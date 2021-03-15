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Türkiye’de ‘yılın otomobili’ için 27 model yarışıyor

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Türkiye’de ‘yılın otomobili’ için 27 model yarışıyor
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için aday modeller belli oldu. Türkiye'de Yılın Otomobili seçimi için belirlenen aday otomobiller şu şekilde sıralanıyor: "Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes- Benz EQC, Mercedes- Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60." OGD üyelerinin 9 Nisan'da yapacağı oylama sonucu 27 aday arasından belirlenecek yedi finalist otomobil 12 Nisan tarihinde açıklanacak. OGD üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, yılın otomobili seçilecek. Ödül töreni ise haziranda gerçekleştirilecek. Türkiye'de Yılın Otomobili 2021, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.

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Türkiye’de ‘yılın otomobili’ için 27 model yarışıyor
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