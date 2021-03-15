Yaptırımlar ticarette fırsata dönüyor

ABD Başkanı Joe Biden, doğrudan petrol ve doğalgaz ticaretini hedef alan Tahran'a yönelik yaptırımların süreceğini açıklarken, İran komşu ülkelerle ticarette yeni adımları devreye alıyor. Türkiye ile enerji, demir çelik, kimyasal maddeler, giyim ticareti devam ederken, yeni dönemde ikinci demir yolunun devreye girmesi, elektrik ihracatı ve turizm başlıkları ön plana çıkacak. İran Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, ambargo nedeniyle Türkiye ile iki yıl önce 10 milyar dolar olan ihracatın 4 milyar doların altına düştüğünü belirterek, "Salgın dönemi komşularımızla ticarette yeni imkânlar sundu. İki ülke arasında turizm koridoru oluşacak. İstanbul, Tahran, İslamabad demir yolu açılışı yapılacak. Doğalgaz, petrol ürünleri ve elektrik daha fazla kullanılacak" dedi.Türkiye ile turizm işbirliğinde büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Ferazmend, "Salgın öncesi İran'dan Türkiye'ye 2.5 milyon turist geliyordu. Türkiye'den de 700 bin ile 1 milyon arası turist İran'ı ziyaret ediyordu. 2021 Türkiye-İran Kültürel Yılı ilan edildi. Turizm paketleri belirlendi. Salgın nedeniyle gecikti. İki ülkenin turizm alanındaki işbirliği hem Avrupa hem Asya'daki turistler için gerçekten çok cezbedici. Bilimsel çalışmalarda da işbirliği yapıyoruz. İran'ın bilimsel kurumları ve TÜBİTAK, büyük işbirlikleri yapıyor. İki ülkenin öğrencileri ve araştırmacıları ortak projelere imza atıyor" diye konuştu.