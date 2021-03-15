Yatırımlarda nakit teşvik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin dört ayağından birini oluşturan yatırımların teşvikinde yeni dönem başlıyor. Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çekya, Macaristan gibi ülkelerde uygulanan mali destekler adı altında "nakit teşvik, geri ödeme" modelleri Türkiye'de de hayata geçirilecek. Küresel değer zincirine katılan yatırımcılara özel destekler sağlanacak, prim desteğine ilave süre verilecek, nakit teşvikle küresel yatırımcılara da cazip ortam oluşturacak.Türkiye'de muafiyet ve indirim teşvikleriyle yatırımcının cebinden daha çok nakit çıkışı engelleniyor. Kurumlar vergisi başta olmak üzere KDV, gümrük vergisi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırımcılara indirimli ödeme hakkı verilerek giderlerin azaltılması sağlanıyor. Son dönemde Türk yatırımcıların yöneldiği Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise Avrupa Birliği fonları, ülke özelinde nakit destekler, yatırım projelerinde finansal destekler, yeni istihdam için eğitim ve maaş desteği gibi teşvikler bulunuyor. Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, sorunlara hızlı çözüm için özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecek. Özel Kesim Yatırımlarının Korunması Kanunu çıkarılacak. Destek programlarına ilişkin veriler tek merkezde anlık olarak toplanacak, tek platformdan kolay, hızlı ve etkin erişim sağlanacak. Mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak. Yeni teşvik sisteminde yenilikçi, katma değerli üretime yönelen, küresel değer zincirinin parçası olmaya aday yatırımlara özel destek sağlanacak.ULUSLARARASI yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulacak, Yatırım Ofisi'nin yatırım sonraki takip, koordinasyon işlevi güçlendirilecek. Proje finansmanı ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık gibi alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve vatandaşların iştiraki mümkün hale getirilecek. Madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilerek, yatırım güvencesinin daha da artırıldığı bir piyasa oluşturulacak.