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Yerli coronavirüs aşısıyla ilgili açıklaması! Bakan Varank tarih verdi...

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli coronavirüs aşısı ile ilgili tarih verdi. Bakan Mustafa Varank, başarıyla devam eden yerli aşı için yıl sonunu işaret etti. Bakan Varank, "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:58 Son Güncelleme: 15.3.2021 12:23 ABONE OL
Yerli coronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Varank tarih verdi...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden ve denemeleri süren yerli aşıya ilişkin olarak Bakan Varank yılsonunu işaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank öte yandan, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Varank, "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık." ifadelerini kullandı.

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Yerli coronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Varank tarih verdi...
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