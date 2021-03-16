6 ayın en yüksek bütçe fazlası 23.2 milyar TL

Dünya ekonomisinin pandemi etkisiyle sarsıldığı 2020'de büyüme performansı gösteren nadir ülkelerden biri olan Türkiye, kriz dönemlerinde dahi taviz vermediği mali disipline bağımlılık prensibinin meyvelerini toplamaya başladı. Merkezi yönetim bütçesi şubatta, gelir kalemlerindeki güçlü artış ve faiz dışı giderlerdeki sınırlı yükselişin etkisiyle altı ayın en yüksek fazlasını verdi. Şubatta bütçe giderleri yüzde 3.1 artarak 96.4 milyar TL olurken, bütçe gelirleri yüzde 38.8 artarak 119.6 milyar liraya çıktı. Faiz hariç giderler yüzde 5.4 artarak 83.6 milyar TL olurken, faiz giderleri ise yüzde 9.9 azalarak 12.7 milyar liraya geriledi.Vergi gelirlerinin yüzde 37.2 artarak 98.4 milyar liraya çıktığı şubat ayında bütçe dengesi 23 milyar 170 milyon TL ile Ağustos 2020'den bu yana en yüksek fazlayı verdi. Faiz dışı denge ise geçen yılın şubat ayına göre yüzde 428 artarak 35.9 milyar liraya çıktı. Yılın ilk iki ayında ise bütçe giderleri yüzde 8.2 artarak 210 milyar 172 milyon lira, bütçe gelirleri yüzde 0.4 artarak 209.2 milyar lira oldu. İki aylık bütçe açığı 984 milyon TL olurken, aynı dönemde faiz dışı denge 33.7 milyar TL fazla verdi.Şubat verileri ile birlikte ocakta 218.4 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı 187.9 milyar liraya geriledi. Bütçe ağının milli gelire oranı da yüzde 4.2'den 3.6'ya düştü. Yıllık faiz dışı açık ise 75.2 milyar TL'den 46.1 milyara inerken milli gelire oranı yüzde 1.4'ten 0.9'a düştü. Uluslararası Para Fonu'nun dünyanın önde gelen 30 ülkesinin 2020 bütçe açığı/GSYH ortalamasına yönelik tahmini yüzde 9 seviyesinde bulunuyor. Kanada'nın bütçe açığı/GSYH oranının yüzde 21'i, ABD'nin yüzde 20'yi, Birleşik Krallık'ın yüzde 15'i, Fransa'nın yüzde 10'u geçmesinin beklendiği 2020'de Türkiye'de bu oran yüzde 3.5'te kalmıştı.Şubatta kurumlar vergisi yüzde 44.5 artarak 36.9 milyara, gelir vergisi yüzde 20 artarak 12.5 milyara çıktı. ÖTV ve KDV gelirlerinde sırasıyla yüzde 18.4 ve 51.6 oranlarındaki yıllık artışlar ekonomideki güçlü seyrin devamını işaret olarak yorumlandı. İthalden alınan KDV gelirleri de canlı ekonomik aktivitenin devamına paralel yüzde 52.6 ile güçlü yıllık artış kaydetti.Türkiye genelinde şubat ayında 81 bin 222 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 15 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 azaldı. İpotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669'a geriledi. İpotekli satışlar ocak ayına göre yüzde 37 arttı. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 2 bin 964 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubatta ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.7 azalarak 24 bin 737 oldu. İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 düşüş kaydederek 56 bin 485 oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide reform programını açıkladığı geçen hafta, ABD'li yatırımcılar New York Borsası'na kote borsa yatırım fonları aracılığıyla Türk varlıklarına Mayıs 2019'dan sonraki en büyük haftalık yatırımı gerçekleştirdi. Reformların yanı sıra Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faiz artıracağına ilişkin beklentilerin de etkisiyle Türkiye borsa yatırım fonuna 17.9 milyon dolar para girişi oldu. Türk hisse senetlerine odaklanan borsa yatırım fonuna girişler, genelde ülkenin hisselerine daha fazla giriş yapılacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Analistler, geçen hafta gerçekleşen para girişinin, son 7 haftada yaşanan toplam 1.1 milyar dolarlık çıkışın tersine döndüğüne dair önemli bir işaret olduğu görüşünde.