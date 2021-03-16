Alüminyum pandeminin izini 2021’de silecek

2020'YEilk çeyrekte iyi rakamlarla başlandığını ve pandemiyle birlikte kapanmaların sektörde düşük de olsa bir daralmaya sebep olduğunu belirten Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD), Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2021'de bu kaybın giderileceğini belirtti. Kibar, "2021'de yüzde 10'luk büyüme bekliyoruz. Siparişler de gelmeye başladı. ABD ve Avrupa'nın Çin'e anti damping kararları da Türkiye'ye siparişleri yoğunlaştırdı. Tekrar sipariş gelmeye başladığı bir süreci yaşıyoruz. 202'de kaybedilmiş olan pazarın tekrar geri alındığı bir yılı yaşayacağız. Daha iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz. 3.1 milyar dolarlık ihracat seviyemizi de 2025'te 5 milyar dolar seviyesine çıkaracağız" dedi.TALSAD'ın kuruluşunun 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Kibar, "İhracatımızın önemli bölümünü gelişmiş ekonomiler ve ileri endüstri alanlarına yönelik katma değerli ürünler oluşturuyor. Pek çok farklı alana ürün sunan sektörümüzde, bin 500'ü aşkın firmada 30 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor" ifadelerini kullandı.