Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç: "Bugüne kadarki en büyük yatırımı gerçekleştireceğiz"

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" dedi.

İLERİYE DÖNÜK STRATEJİK BİR HAMLE

Ali Koç, "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley'i kabul etti.