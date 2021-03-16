İŞKUR’dan akademik çalışmalara finansman

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un başlattığı Akademik Çalışma Programı ile çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları destekleyeceklerini bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, "Programa başvuru için bölüm sınırlaması yok. Akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden başlayan başvurular, 14 Nisan 2021'ye kadar devam edecek. Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek sağlayacağız" dedi.