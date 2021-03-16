AÇIKLAMA GELDİ! Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, yeniden uzatıldı mı?

Binlerce vatandaşa salgın sürecinde çok ciddi bir maddi destek sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği, normalleşme adımlarıyla beraber sona eriyor. Salgının seyrine göre peyderpey uzatılan bu ödenek, Mart ayında son kez vatandaşların hesaplarına yatarken "KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. Beklenen açıklama 15 Mart tarihli Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için verilen kararın değişmediğini ve bu ay biteceğini bildirdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILDI MI?
Geçtiğimiz seneden bu yana salgın sürecinde hem çalışan hem de işverenlerin ekonomik anlamda yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih geldi çattı. Bu noktada binlerce kişinin faydalandığı ödeneğin bu ay sonu ile beraber sona ereceği bildirilmiş oldu. Vatandaşlar konuyla alakalı olarak yapılan son açıklamanın detaylarını merak ediyor.
Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
Ülkemizdeki tüm cep telefonları abonelerine aylık 8 GB kadar EBA'ya ücretsiz erişim imkanı sağladık. Öğrenim ve katkı kredisinin bazı taksitlerini erteledik. Vatandaşlarımıza 56 milyar lirayı sosyal koruma kalkanı çerçevesinde aşmıştır. Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık.
Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."
Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle;
1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık.
Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.
Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz.
Miktarını bin lira olarak belirlediğimiz gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı. Ciro kaybı başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlamıştık. Bu imkandan 2 milyondan fazla mükellef yararlandı. Ticareti desteklemek için KDV oranını yüzde 8'e ve kimi sektörlerde yüzde 1'e indirdik.
985 bin esnaf 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturduk. Yapılan denetimler neticesinde 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren gıda güvenliği ve tedarikte en ufak aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik."