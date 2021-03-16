Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödenek ne zaman yatacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan evde bakım maaşı yatan iller listesi bugün de binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları ödenekten faydalanmakta olan vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Ödemeler her ayın 15'i itibarıyla il il hesaplara yatıyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
Evinde hasta, yaşlı ve ağır engelli yakınlarına bakan vatandaşlar evde bakım parası sorgulamalarını SMS ve e devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım maaşları güncel liste halinde takip ediliyor.
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde ödenmeye başlıyor. Ancak hangi ilde ödemenin yapıldığı henüz netleşmedi. Bu nedenle ödenekten faydalanan vatandaşlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını öğrenebilecek.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.