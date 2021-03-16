Savunmada yerli atak ithalatı % 60 düşürdü

Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı raporu, yayımlandı. Türkiye ihracatta bir basamak yükselirken, ithalatta 5 sıra geriledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Daha iyisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.