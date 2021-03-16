TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, Mart ayı faiz kararı hangi gün belli olacak? Gözler Mart ayı faiz kararında!

TCMB Merkez Bankası toplantısı için bekleyiş sürüyor. Her ay Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla beraber piyasalara yön veren politika faizi belirleniyor. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak "TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, Mart ayı faiz kararı hangi gün belli olacak?" sorularına ilişkin yanıt aranmaya başladı. Mart ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı bu hafta Perşembe günkü toplantının ardından belli olacak.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI İLE FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Binlerce kişi Mart ayına ait politika faizini merak ederken AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük bir geneli bu hafta düzenlenecek toplantıda bir süredir sabit tutulan politika faizinin 100 puan artırılarak 17'den 18'e yükseltileceğini tahmin ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 24 ekonomistin büyük çoğunluğu politika faizinin 100 baz puan artırılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1'i değişiklik beklemezken, 1'i 75 baz puan, 20'si 100 baz puan ve 2'si 125 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.
Şubat ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.