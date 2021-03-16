TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, Mart ayı faiz kararı hangi gün belli olacak? Gözler Mart ayı faiz kararında!

TCMB Merkez Bankası toplantısı için bekleyiş sürüyor. Her ay Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla beraber piyasalara yön veren politika faizi belirleniyor. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak "TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, Mart ayı faiz kararı hangi gün belli olacak?" sorularına ilişkin yanıt aranmaya başladı. Mart ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı bu hafta Perşembe günkü toplantının ardından belli olacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI İLE FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Binlerce kişi Mart ayına ait politika faizini merak ederken AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük bir geneli bu hafta düzenlenecek toplantıda bir süredir sabit tutulan politika faizinin 100 puan artırılarak 17'den 18'e yükseltileceğini tahmin ediyor.