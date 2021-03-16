Türk girişimciye 800 milyon euroluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları ile 800 milyon euroluk destek sağlandığını bildirdi. Varank, "Biz ülkemizin geleceğini Avrupa'da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa'nın geleceğinin de Türkiye'ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye'nin üyelik sürecini AB açısından bir sınav olarak görüyoruz" dedi."Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılan Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan I. döneminde, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı, bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmayı ana hedef olarak belirlediklerini söyledi. Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde yürüttüğümüz 'Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı' ile Hatay'dan Rize'ye Van'dan Kastamonu'ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon euro bütçeli 46 projeyi destekledik. Ayrıca, yenilikçi teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırabilmek amacıyla 3 farklı finansal destek projesi geliştirdik. Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Projesi, Gelişen Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ve Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu vasıtasıyla KOBİ'lerimiz için yaklaşık 1 milyar euroluk finansman imkânı da oluşturduk." Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2014-2020 yılları arası kapsayan II. dönemini 'Rekabetçilik ve Yenilik' teması ile hayata geçirdiklerini ifade eden Varank, "Bu kapsamda da bugüne kadar yaklaşık 250 milyon euro bütçeli 41 projeyi destekledik" dedi. Sağlanan mali destek ve teknik yardımların bakanlığının genel teşvik ve destek sisteminin önemli bir ayağını oluşturduğuna değinen Varank, "Bugüne kadar IPA kapsamında 800 milyon euro destek sağladık" diye konuştu.Program sonrası özel bir TV yayınına katılan Varank, "Biz Covid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi 'VLP' dediğimiz 'virüs benzeri parçacıklar' aşı adayı, şu anda dünyada sadece iki ülke bu aşıyı çalışıyor. 3 aşı adayımız TİTCK'a başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz" diye konuştu. Varank, henüz aşı olmadığını ve yerli aşı çalışmalarında gönüllü denek olmak için beklediğini dile getirdi.