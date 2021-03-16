YEKA GES-3’e rekor başvuru yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplam 1.000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılan 74 mini YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışmasına toplam 709 başvuru yapıldığını ve bunların tamamının 9 bin 440 megavat güce denk geldiğini söyledi. Dönmez, YEKA projeleriyle temiz enerjide dev adımlar atıldığını vurgulayarak, mini YEKA GES-3 ile 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerle 36 şehrin güneşinin enerjiye dönüşeceğini ve projenin 1 milyon 230 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.