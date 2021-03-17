1.2 milyon ev Anadolu güneşiyle aydınlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önümüzdeki 4 yılda 66.7 milyar liralık yatırımla elektrik dağıtım altyapısının daha da güçlendirileceğini belirtti. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'nda YEKA'lar ile ilgili çalışmalara değinen Dönmez, "YEKA GES-3 için 709 başvuru aldık. 36 şehrimiz için 74 yarışma düzenleyeceğiz. Toplamda 9 bin 440 megavat gücünde başvuru yapıldı. Anadolu'nun güneşiyle inşallah 1 milyon 230 bin hanemizi aydınlatacağız" dedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da dağıtım hizmetinde aksama olmaması için sektörün çalıştığını söyledi. ELDER Başkanı Serhat Çeçen ise, yüzde 15.92 olan kayıp-kaçak oranının 11.43'e düşürüldüğünü belirtti. Genel kurulda, derneğin yönetim kurulu başkanlığına Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler seçildi.