2020 sigorta sektörüne kâr rekorları kırdırdı

Unico Sigorta 2020 yılında yaşanan değişimle rekor öz sermaye kârlılığına ulaştı. Şirket pandemi döneminde 14.7 milyon TL teknik kâr, 106 milyon TL toplam kâr ve 745 milyon TL brüt prim üretti. Yılbaşında yönetim kadrosunu değiştirerek yeniden yapılanmaya giden firma, öz sermaye yeterlilik oranında da yüzde 104'lük bir sonuç elde etti. Unico Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren insan merkezli çalışmalarımızla sektörde farklılaşmaya çalıştık. Önce insan diyerek çıktığımız yolda her bir Unico Sigorta çalışanına teşekkür etmek isterim. Şirketimiz pandemi nedeniyle dünyanın krizle boğuştuğu bir senede 2019 yılı sonunda 515 milyon TL olan prim üretimini 2020 yılı sonunda 745 milyon TL'ye taşıyarak yüzde 45'lik büyümeye imza attı" dedi. Sertem Demir, "Kurumsal portföylerin ağırlığı bu yıl yüzde 50'ye yaklaştı ayrıca kurumsal ürünlerde geçen seneye göre üç katına yakın büyüme elde edildi. Ayrıca 2020'de bireysel kaskoda geçen seneye göre yüzde 32 büyüme görüldü ve havacılık sigortalarında ilk poliçemizi 2020'de kesen şirketimiz kısa sürede bu alanda sektörde 4. büyük oyuncu haline geldi" diye konuştu.