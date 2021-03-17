BES adımları milat olacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve sigortacılıkla ile ilgili açıklamalarına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, "Ülkemiz sigorta ve bireysel emeklilik sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesi yolunda çok önemli ve şanslı günlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sektörümüze verdiği destek ve güven bizleri onurlandırırken, sorumluluklarımızın önemini bir kez daha bizlere gösterdi" diye konuştu.Ekonomi Reformları'nda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünü ilgilendiren gelişmeleri değerlendiren SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, uzun yıllardır gündemde olan 18 yaş altına BES'e giriş imkânının sağlanmasının, geldiği nokta itibariyle büyük bir başarı hikayesi olan BES'in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu söyledi. Gürsoy, "BES'te 18 yıllık büyük bir başarı hikayesi var. OKS dahil bugün 12.6 milyon katılımcıya ve 171 milyar TL'yi aşan bir tutarda fon büyüklüğüne ulaşılan sisteme nüfusumuzun yaklaşık 23 milyonluk bir kesimini kapsayan çocuklarımızın katılabilmesinin yolunun açılması çok önemli bir gelişme. Tasarruf oranı yüksek ve ekonomisi güçlü bir ülke olma yolunda, erken yaşlarda BES'e girerek tasarruf alışkanlığı elde edebilecek olan çocuklarımızın yarınlara güvenle bakmalarının önü açıldı" diye konuştu.SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES'e aktarımına imkân sağlanmasının da sisteme olan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Gürsoy, "Ülkemizde 50'den fazla sandık ve vakıf olduğunu biliyoruz var ve bunlar üyeleri için çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Buradaki birikimlerin BES'e aktarımına imkan verilmesi konusu uzun yıllardır gündemde olan bir konuydu ve bunun gerçekleşecek olmasını BES'in bugün geldiği nokta itibariyle güvenliği ve şeffaflığına bir destek olarak görmek gerekiyor" şeklinde konuştu.