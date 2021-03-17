FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Küresel piyasalar Powell'ın FED faiz kararı açıklamasını bekliyor!

Küresel piyasalarda gözler FED toplantısı sonrası Powell tarafından gelecek olan son dakika açıklamalarına kilitlendi. Bilindiği üzere 10 yıllık tahvil faizinin ABD Başkanı Biden'ın destek paketini imzalamasının ardından yüzde 1,50'nin altında kalıcılık sağlayamayarak tekrar yüzde 1,63 seviyesine çıkması pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpülemişti. Bu noktada "FED faiz kararı açıklandı mı? FED toplantısı saat kaçta ne zaman?" soruları da yanıt aramaya başladı. Powell, faiz kararını bugün gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Koronavirüs salgını son dönemde adeta piyasalara yön veren faktörler arasındaki zirvesini korurken merkez bankalarının para politikalarına yönelik verdikleri mesajlar ve FED faiz kararı tüm dünyada yakından takip ediliyor.