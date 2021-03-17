Hazine’ye 1.2 milyarlık kaynak geliyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geri kazanım projelerine devam ettiklerini belirterek, "Asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz projeden yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1.2 milyar liralık kaynak aktarmış olacağız" dedi. Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarla buluşturduklarını anlatan Gülal, "Aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu'na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır" diye konuştu.Ataşehir Modern projesinde 979 konut ve 44 ticari ünite olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölüm yer alıyor. Projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin TL'den, yüzde 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkânı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor. Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilen proje, 3 ayrı karma konut bloku olarak hayata geçiriliyor. Bloklar, Arya, Beste ve Opera isimlerini taşıyor. Projede toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alan da bulunuyor. Proje ayrıca Adalar, İstanbul, Marmara Denizi, Aydos Ormanı manzarasına hâkim.Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Muhiddin Gülal, "Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF'nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023'te teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.Kaba inşaatın yüzde 45'inin tamamlandığını ve satışa öyle çıktıklarını belirten TMSF Başkanı Gülal, şöyle devam etti: "Daha önce Lens Yapı tarafından satışı yapılan 48 daire bulunuyordu. Bunların 24'ü bizimle yol alıp daire sahibi olacak. Parasını isteyenlerin de ödemeleri yapıldı." Gülal, daha önce de konut projeleri yaptıklarını ama herşeyiyle yüzde 100 kendi tasarruflarında olan tek projenin Ataşehir Modern olduğunu söyledi.