Kamuda taşıt saltanatına son verecek sistem

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kamuda taşıt tasarrufu için Kamu Filo Yönetim Sistemi kuracaklarını belirterek, "Taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak. Taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak. Edinilecek taşıtlarda hizmet türleri itibarıyla standardizasyon sağlanacak. Satın alma ve kiralama ihtiyaçları toplulaştırılarak tedarik edilecek, Ortak Taşıt Fonu Sistemi geliştirilecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'yle ilgili yapılacak düzenlemeleri Anadolu Ajansı Editör Masası'nda anlatan Bakan Elvan, bu konuda kanun ve yönetmelikleri hazırladıklarını bildirdi.Döner sermaye ve özel hesap uygulamalarına ilişkin adımlara da açıklık getiren Elvan, "Şu anda 46 adet özel hesabımız var. Zorunlu olanlar kalacak, diğerleri bütçe kapsamına alınacak. 2.300 civarında döner sermaye işletmesi var. Bunların bütçesi 100 milyar liranın üzerinde. Aşamalı olarak bunları bütçe kapsamına alacağız" dedi. Yerel yönetimlerde mali disiplini sağlayacak adımlar alınacağını hatırlatan Elvan, Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların önemli bir kısmını kaldıracaklarını, zorunlu olanları da disiplin altına alacaklarını belirtti. Sektörel, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu Kamu Alımları Kanunu'nu çıkaracaklarını söyleyen Bakan Elvan, bu konuda sertifikasyon sistemi oluşturduklarına işaret ederek, şöyle örnek verdi: "İhaleden çok önce yine sertifikasyon sistemi için kriterler oluşturulacak. Sertifikasyon sistemine dahil olacak firmalar belli olacak. Bu da tamamen kamuoyuna açık olacak."Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüm çalışmalarının hem EUROSTAT'a hem de uluslararası kuruluşlara açık olduğunu belirten Elvan, "TÜİK üzerinden siyaset yapılan bir takım yaklaşımlar söz konusu. Gerek Kalkınma Bakanlığı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığım dönemde en ufak bir talimat verme ve süresinden önce bilgi alma talebim söz konusu olmadı ve olamayacak. Enflasyonu, vatandaşlarla aynı anda öğreniyorum. TÜİK'e müdahale etmemiz söz konusu değildir. TÜİK'i ilişkili kuruma dönüştüreceğiz" dedi.Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere G20 ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelerek reformların detaylarını anlatacaklarını bildiren Elvan, "Yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz" diye konuştu.Elvan küçük esnaflar için getirilen (basit usulde vergilendirme) vergi istisnası uygulamasının 2021 kazançlarıyla başlayacağını ve kalıcı olarak uygulanacağını söyledi.Altın konusunda da bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Elvan, "Kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyumcular tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek. Kayıt dışılık azaltılacak" dedi.Enflasyonla mücadelede bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Elvan, şöyle konuştu: "Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz. Arz şoklarına bağlı sorunları para politikalarıyla çözmeniz mümkün değildir. Bu komite, fiyatlardaki aşırı oynaklıkların kök sebeplerine inecek. Eğer konu konteyner sıkıntısıysa yurt içinde firmaları konteyner üretmeye teşvik edeceğiz."Merkez Bankası'nın dijital para konusunda çalıştığını anlatan Elvan, şunları kaydetti: "Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık. Bunun teknolojik, hukuku ve iktisadi ve mali altyapısı konusunda 3 bileşeni var. İktisadi mali altyapımızı dijital paraya hazır hale getirmeliyiz." Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak gerektiğini söyleyen Elvan, "TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var" dedi.